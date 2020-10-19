Ереван, , 02:39 — REGNUM Ситуацию в Нагорном Карабахе после вступления в силу соглашения о перемирии обсудили в телефонном разговоре глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и руководитель МИД Армении Зограб Мнацаканян. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

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Отмечается, что Мнацаканян высоко оценил личный вклад президента Франции Эммануэля Макрона в достижение соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Кроме того, глава МИД Армении сообщил, что военно-политическое руководство Азербайджана вновь отказалось выполнять взятые на себя обязательства о прекращении огня.

Министр иностранных дел Армении подтвердил готовность руководства страны урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе мирным путём, а также заверил своего французского коллегу в приверженности Армении укреплению режима прекращения огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Армении Армен Саркисян пригрозил Азербайджану официальным признанием независимости Нагорно-Карабахской Республики.

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