Ла-Пас, , 02:07 — REGNUM Президентские и парламентские выборы официально состоялись в Боливии. Избирательные участки в стране закрылись в 17:00 (00:00 мск 19 октября).

По предварительным данным, голосование проходило без каких-либо значительных инцидентов. Агентство Agencia Boliviana de Informacion приводит слова главы МВД Боливии Артуро Мурильо, который рассказал о задержании нескольких человек за попытку кражи чемодана с бюллетенями и использование поддельного разрешения на поездку в транспорте.

Основными претендентами на пост главы государства оказались Луис Арсе, экс-министр экономики и сторонник Моралеса, и экс-президент Карлос Меса, руководивший страной с октября 2003 года по июнь 2005 года. Для победы в президентской гонке кандидату надо набрать более 50% голосов избирателей, либо 40% при условии отрыва от соперника на десять пунктов.

Одновременно с президентскими выборами проходили и выборы в парламент. Избиратели должны были выбрать 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи. Председатель Высшего избирательного суда Сальвадор Ромеро уточнил, что окончательные итоги выборов станут известны не раньше 19 октября и попросил сограждан запастись терпением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что исход выборов в Боливии могут решить граждане страны, проживающие в Аргентине.

Читайте ранее в этом сюжете: Боливийцы в Аргентине могут решить исход выборов президента