Ереван, , 23:12 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян пригрозил Азербайджану признанием независимости Нагорного Карабаха. Об этом 18 октября сообщает издание «Коммерсантъ».

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Угроза будет осуществлена в случае если Баку не будет идти на переговоры с Ереваном, отметил Саркисян.

«Непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, то тогда можно подождать еще», — подчеркнул президент Армении.

Если же Азербайджан не пойдет по пути переговоров, отметил Саркисян, тогда официальный Ереван признает независимость Нагорного Карабаха.

Напомним, новый виток противостояния между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался 27 сентября. Благодаря усилиям Москвы сторонам удалось достигнуть перемирия, которое, неоднократно нарушалось обеими сторонами конфликта.