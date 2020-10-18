Анкара, , 21:59 — REGNUM Жителей Азербайджана с Днем независимости поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Соответствующее заявление глава государства обнародовал на странице в соцсети Twitter.

«Поздравляю братский и дружеский Азербайджан с Днем независимости 18 октября, — написал Эрдоган. — Исходя из принципа «одна нация, два государства» мы (власти Турции — прим. ИА REGNUM) продолжим поддерживать Азербайджан во всех сферах и продолжим поддерживать наших братьев в борьбе за их родину».

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к депутатам Партии справедливости и развития, заявил, что оружие ВС Армении, чтобы поддержать Ереван в конфликте с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, якобы поставляют ряд стран.