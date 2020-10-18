Минск, , 21:58 — REGNUM Акции протеста в столице Белоруссии, городе Минск нанесли ущерб бюджету страны на сумму около $350 тыс. Об этом 18 октября сообщил прокурор столицы Олег Лаврухин в интервью телеканалу СТВ.

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«Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тыс. (белорусских. Прим. редакции) рублей», — подчеркнул Лаврухин.

Данная сумма эквивалента $350 тыс. Оценка произведена за весь период беспорядков, начиная с 9 августа.

Прокурор подчеркнул, что вопрос возмещения причиненного ущерба находится под особым контролем правоохранительных органов.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после подведения предварительных итогов президентских выборов. Демонстранты недовольны убедительной победой Александра Лукашенко.