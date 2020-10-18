Манама, , 21:04 — REGNUM Власти Бахрейна и Израиля официально установили дипломатические отношения. Об этом 18 октября сообщается в заявлении министра иностранных дел королевства Абделя Латифа бен Рашеда аз-Заяни.

Соответствующее соглашение было подписано в столице королевства, городе Манама в ходе визита делегации из Израиля.

Стороны также подписали семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в нескольких областях.

Напомним, ранее 15 сентября израильская сторона подписала соглашения о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Договор был подписан в США.