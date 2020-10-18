Степанакерт, , 20:41 — REGNUM В районе столицы Нагорного Карабаха, города Степанакерта произошел мощный взрыв. Об этом 18 октября сообщают местные СМИ.

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Как отмечают очевидцы, на месте взрыва наблюдалась вспышка, после чего пошли клубы дыма.

Кроме того, по данным местных СМИ, в небе над Степанакертом был слышен звук пролетающего беспилотника, системы противовоздушной обороны нанесли по нему несколько выстрелов.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном начался в конце сентября. После чего, благодаря усилиям России было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое периодически нарушается.