Минск, , 19:30 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии открыли предупредительный огонь резиновыми пулями в воздух во время акций протеста в Минске. Об этом 18 октября сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

«Было произведено несколько предупредительных выстрелов резиновыми пулями в воздух», — приводит РИА Новости слова Лашкевича.

Реакция силовиков последовала в ответ на действия демонстрантов, агрессивная часть которых начала бросать камни в сторону сотрудников правопорядка.

Ранее сотрудники силовых служб применили специальную технику для разгона демонстрантов, шествовавших по Партизанскому проспекту города.

Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с окончания президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Некоторые недовольные граждане объявили выборы сфальсифицированными и вышли на улицы городов. Протесты продолжаются до сих пор.