Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Советник кандидата в президенты США Джо Байдена Энтони Блинкен заявил, что Байден будет выстраивать отношения с Китаем с позиции силы. Об этом 18 октября сообщает телеканал CNN.

«Вопрос в том, как создать условия для того, чтобы взаимодействовать с Китаем с позицией силы, чтобы отношения развивались в большей степени на наших условиях, нежели на их», — отметил Блинкен в интервью телеканалу.

Советник Байдена признал, что в настоящее время Китай находится в более сильной позиции, чем Соединенные Штаты, виной тому, как считает Блинкен, стал президент США Дональд Трамп.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Также в этот день страны будет выбирать всех 435 членов Палаты представителей, а также треть сенаторов и 13 губернаторов.