Ереван, , 18:26 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался против боевых действий между Арменией и Азербайджаном на территории населенных пунктов. Об этом 18 октября сообщается в официальном заявлении его представительства.

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"Генеральный секретарь осуждает все атаки на населенные местности, затронутые конфликтом», — отмечается в заявлении.

Гутерриш также выразил сожаление в связи с длительным игнорированием призывов прекратить боевые действия между сторонами.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией разгорелся 27 сентября, причиной тому стал нерешенный территориальный спор по поводу Нагорного Карабаха.