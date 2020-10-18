Париж, , 18:21 — REGNUM Посольство России во Франции подготовило ноту протеста для французского внешнеполитического ведомства в связи с изъятием у российской туристки шестилетнего ребенка. Об этом 18 октября сообщил представитель дипломатического ведомства Сергей Паринов.

«Мы прилагаем все усилия к обеспечению соблюдения прав нашей соотечественницы, невзирая на любые ее возможные проблемы с французским законодательством», — приводит ТАСС слова дипломата.

Напомним, гражданка России Жаклин Пиликина прибыла во французский город Лион в феврале 2020 года. В связи с карантинными мерами, введенными из-за угрозы распространения коронавирусной инфекцией, женщина не смогла вернуться на родину.

7 октября власти Франции похитили ее ребенка из холла отеля, где проживала Пиликина, и поместили его в детский дом. Матери не дают видеться с ребенком и планируют отдать его в приемную семью.