Минск, , 17:23 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии применили специальные средства для разгона несанкционированного митинга на Партизанском проспекте в Минске. Об этом 18 октября сообщают местные СМИ.

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Разгон манифестантов произошел неподалеку от универмага «Беларусь», очевидцы слышали хлопки, напоминающие разрывы светошумовых гранат.

Действия силовиков привели к тому, что колонна демонстрантов направилась в сторону микрорайона Серебрянка, многие протестующие начали расходиться.

Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с августа 2020 года. Демонстранты не согласны с результатами президентских выборов, убедительную победу на которых одержал Александр Лукашенко.