Анкара, , 17:17 — REGNUM Оружие вооруженным силам (ВС) Армении, чтобы поддержать Ереван в конфликте с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, якобы поставляют ряд стран. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к депутатам Партии справедливости и развития.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, Минская группа ОБСЕ («Минская тройка»), в которую входят РФ, США и Франция, якобы оказывает Армении помощь в виде оружия.

Эрдоган также добавил, что гуманитарное перемирие, объявленное в ночь на 18 октября, нарушили ВС Армении.

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября глава РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил серьёзную обеспокоенность по поводу присутствия в зоне боевых действий в Карабахе ближневосточных боевиков.

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