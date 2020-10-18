Минск, , 16:57 — REGNUM Демонстранты в столице Белоруссии, городе Минск двинулись по Партизанскому проспекту города. Об этом 18 октября сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что в колонне находятся несколько тысяч человек, общее число демонстрантов продолжает увеличиваться. Манифестанты назвали свою акцию «Партизанским маршем».

В район проведения несанкционированной акции стягиваются подразделения силовых структур, в том числе техника, необходимая для перекрытия дорог.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, убедительную победу на которых одержал Александр Лукашенко. Тем не менее, некоторые граждане страны объявили итоги голосования сфальсифицированными и вышли на улицы городов страны с протестами. Демонстрации продолжаются до сих пор.