Вашингтон, , 16:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны есть оружие, которому завидует Россия, Китай, Северная Корея и другие государства. Об этом 18 октября он сообщил во время выступления перед избирателями в штате Висконсин.

«У нас есть самое сильное оружие из когда-либо произведенных. Россия, Китай, Северная Корея и все другие страны нам завидуют», — отметил Трамп, добавив, что надеется о том, что применять его не придется.

Глава Белого дома не стал уточнять о каком именно оружии идет речь, однако подчеркнул, что будет выстраивать мир с позиции силы.

Напомним, ранее Трамп уже высказывался на тему наличия у США секретного оружия, однако и в прошлый раз он не стал упоминать о чем идет речь.