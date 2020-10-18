Минск, , 16:00 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов освободили из следственного изолятора (СИЗО) адвоката Илью Салея в Белоруссии. Об этом 18 октября сообщила в Telegram-канале бывший кандидат на пост президента страны Светлана Тихановская.

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По ее словам, хорошая новость состоит в том, что Салей уже находится «дома, а не в СИЗО». Тихановская добавила, что это результат достигнут благодаря «мирному давлению на режим».

Как передавало ИА REGNUM, 9 сентября в Белоруссии задержали юриста штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илью Салея. Уголовное производство по части 3 статьи 361 УК Белоруссии было начато в связи с созданием так называемого Координационного совета.

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