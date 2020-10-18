Киев, , 15:51 — REGNUM Заботливые «американские начальники» Украины никак не могли остаться в стороне от вопроса о том, на что Киеву тратить свои же деньги, заявил 19 октября политический эксперт Алексей Блюминов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин провела ужин с министром здравоохранения страны Максимом Степановым, в ходе которого обсуждались борьба с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения. После «ужина» посольство США выступило заявление о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.

«Если отбросить эмоции, произошло следующее… По важному и актуальному вопросу возможности закупки российской вакцины от коронавируса высказался высший орган власти суверенной Украины. Решения которого окончательные и обжалованию не подлежат. Можно подумать, для кого-то было секретом, что в нашем протекторате решающее мнение принадлежит американскому послу. Ну вот она его и высказала», — заявил Блюминов.

Эксперт саркастически отметил, что определенность всегда лучше сомнений — «теперь, когда наши начальники наконец-то определились, можно выдохнуть и расслабиться».

ИА REGNUM напоминает, что ранее один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук предварительно договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках российской вакцины. После этого президент Зеленский заявил, что соответствующего официального обращения в Россию Киев делать не будет.