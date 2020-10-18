Москва, , 15:59 — REGNUM Заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена о том, что в РФ практически нет объектов, против которых Америка могла бы вводить дальнейшие санкции, вызвало множество комментариев в сети. Пользователи поделились своим мнением 18 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Логично, экономические санкции вообще не имеют никакого смысла. Надо вводить персональные санкции, вот они будут эффективны», — поделился мнением Павел К.

Множество комментаторов принялось советовать властям США, какие еще можно применить санкции к России, раз уже сами они их придумать не могу. Отдельные пользователи призвали американские власти обратить внимание на их персону.

«Предлагаю ввести санкции против меня, я пользуюсь услугами американских корпорации таких как: Facebook и Instagram. Предлагаю США забанить меня там — это будет серьезным ударом по России», — пишет Maxim M.

Другие предложили США запретить жителям России пользоваться такими платёжными системами, как Visa и Master Card. По мнению данных граждан, это хоть как-то может навредить жителям Российской Федерации.

«Чушь. Если США заблокируют платёжные системы Visa и Master Card, как это уже было в 2014 году, то наша экономика точно этого не переживёт», — считает Дмитрий Д.

Некоторые пользователи считают, что США необходимо и дальше вводить персональные санкции в отношении представителей российской элиты. Таким образом, считают граждане, данные персоны будут намного эффективнее работать на благо своей страны.

«Что их находить? Могу подсказать. Все счета наших властителей в американских банках. Отдам бесплатно. Ничего не прошу, кроме одного — заблокируйте все эти счета», — призывает Vi V.

Нашлись и те, кто предложили властям Америки ввести санкции против вообще всех жителей России. Но и на этом комментаторы предложили не останавливаться, а завяли о необходимости довести ситуацию до полного абсурда и наложить санкции еще и на домашних питомцев в России.

«Можно на граждан начинать накладывать санкции. 146 миллионов санкций еще можно выписать, а потом и по домашним животным персонально можно пройтись», — шутит Anton S.

Напомним, 16 октября советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что в России практически не осталось объектов, против которых США могли бы вводить дальнейшие санкции.