Баку, 18 октября 2020, 15:51 — REGNUM О сбитии «очередного» штурмовика СУ-25 вооруженных сил Армении заявили 18 октября в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
В оборонном ведомстве Азербайджана также сообщили, что штурмовик ВС Армении пытался нанести авиаудары по позициям армии Азербайджана на Джебраильском направлении.
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В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла данную информацию.
Напомним, сегодня, 18 октября, в 00:00 вступило в силу действие договоренности сторон о режиме прекращения огня в гуманитарных целях.