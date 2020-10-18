Москва, , 15:51 — REGNUM Заявление посольства США в Киеве о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане поделились своим мнением 18 октября в сервисе Яндекс.Нововсти.

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В подобном заявлении множество пользователи увидели отсутствие суверенитета украинского государства. По мнению людей, тот факт, что те или иные намерения страны озвучивает посольство США, говорит лишь о тотальной зависимости Киева от мнения Вашингтона.

«Ещё одно подтверждение того, что Украина полностью под контролем США, даже жить или умереть дружно народу Украины, будет зависеть от США. Массовая вакцинация проводится в России, в первую очередь врачей и добровольцев. Но пока количество выпускаемой вакцины не может обеспечить 140 млн населения России. Есть вакцина от гриппа и не нойте, что вас не приглашали на вакцинацию. Бесплатно и добровольно. Есть сомнения, вызывайте врача на дом по показаниям, к вам придут и возьмут мазок на COVID-19, бесплатно и если тест подтвердится, вас будут лечить, тоже бесплатно. И хватит россиянам ныть, вы живёте в прекрасной стране, а если не нравится, для сравнения есть Украина, вперёд и с песней. И тогда жизнь в России вам покажется раем», — считает Полина.

Часть комментаторов отметила, что заявление посольства штатов говорит о большой досаде Вашингтона в связи с тем, что Россия быстрее неё изобрела вакцину от коронавируса. Данный факт, считают люди, является сильным ударом по имиджу США.

«Америка очень болезненно воспринимает то, что именно Россия создала первую в мире вакцину против коронавируса. Это, конечно, огромный удар по их имиджу сверхдержавы. Как говорится, кому можем — запретим покупать российскую вакцину! А Украина всегда подходит для таких акций как нельзя лучше. Сразу под козырек — чего изволите-с? При этом тешится самолюбие сильных мира сего. На первое место возводится собственный статус США. А то, что миллионы людей лишаются возможности спасти свои жизни, это никого не волнует», — пишет Степан Б.

Некоторые граждане принялись иронизировать над ситуацией, в которой Украина отказалась от вакцины соседствующей с ней страны. Пользователи призвали граждан Украины опомниться и не выносить поспешных решений, которые могут стоить жизни и здоровья многих соотечественников.

«В данной ситуации американцы выступили в роли попугаев, так как украинцы проглотили язык. Наверное, нужно было сказать — что мы сами скоро выпустим вакцину от COVID, на основе украинского сала. Или — умрем, но не купим вакцину врага! Но кто от этого выиграет? Ведь при вакцинации не изменится ни национальность, ни пол, ни язык, ни еще что-то, определяющее индивидуальность человека! Беда на всех одна! Опомнитесь, господа!», — поделился мнением Vladimir S.

Нашлись и те, кто напомнил жителям Украины о том, какой была их страна до разрыва отношений с Россией. По видению пользователей, братская страна оказалась в печальном положении, хотя раньше получала много преференций со стороны России.

«Сейчас как никогда очевидно, насколько много они теряют, оказавшись под штатами. Когда с Россией нормально общались, зарабатывали больше 26 млрд долларов на экспорте. Инвестиции к ним шли, туристы ездили постоянно. А сейчас штаты им кроме запретов ничего не дают. Ну ещё импорт свой повысили, чтобы на них заработать и ресурсы из страны тянут бесконечным потоком», — отметил Иван М.

Напомним, посольство США в Киеве сделало заявление о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.