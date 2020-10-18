Харьков, Украина, , 15:50 — REGNUM В Харькове активисты обратились с заявлением в Украинский институт национальной памяти (УИНП) ввиду того, что Харьковский мясокомбинат производит сыровяленую колбасу под названием «Радянська» («Советская»). Копия соответствующего документа была опубликован 17 октября на telegram-канале «Декоммунизация.Украина».

Флаг Украины Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

Документ, адресованный лицам, ранее подавшим жалобу в УИНП на название колбасного изделия, был подписан заместителем главы института национальной памяти Владимиром Тилищаком. Известно, что жалоба была направлена в институт еще 16 сентября текущего года.

Отметим, что на сайте указанного мясокомбината в перечне продукции действительно значится колбаса под названием «Советская».

»Институт направит рекомендации указанному предприятию касательно необходимости привести маркировку в соответствие с требованиями действующего законодательства», — говорится в документе.

В институте национальной памяти также отметили, что они не наделены полномочиями административного влияния на органы местного самоуправления, юридические лица, организации и тому подобные структуры.

Напомним, в 2016 году Киевский завод шампанских вин переименовал «Советское» шампанское в «Советовское».