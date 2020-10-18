Москва, , 15:49 — REGNUM Предостережение главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля о том, что Турция допустит серьезную стратегическую ошибку если вступит в «антикрымский» союз, вызвало обсуждение в сети. Граждане поделились комментариями 18 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть пользователей не увидела угрозы в том случае, если Турция займёт подобную позицию в вопросе Крыма. Люди уверены, что от данного решения ничего не изменится, как с турецкой, так и с российской стороны.

«Ну, вступят в союз и что? Запретят туристам к себе ездить? Нет. Овощи возить? Нет. Да вообще ничего не запретят, всё как было так и останется. Только «грязи» в интернете прибавится. Лукашенко тоже Крым не признаёт, и что? Деньги получил и газ. Так что перестаньте друг на друга ругаться», — призвал Андрей А.

Другие предположили, чем сможет ответить Россия, в случае занятия Турции подобной позиции. Граждане пришли к выводу, что Анкара занимает более стойкое положение в данном вопросе и Москве попросту нечем «крыть её карты».

«Чем может ответить Россия зеркально? Уже надоело. ВВП у турков в 2,5 раза выше, газ они свой нашли, проливы они контролируют, стройку АЭС они не оплатят, томаты — это сезонный продукт, уйдет в Европу. И не забудьте, что Турция это главный стратегический партнёр НАТО, имеющий более чем миллионную высококлассную армию, а также «сдерживатель» беженцев», — считает Александр Д.

Отдельные граждане отметили, что Турция плотно интегрирована в жизнь простых жителей России. В первую очередь это заключается в том, что турецкие курорты являются крайне популярными для российских отдыхающих и даже были открыты быстрее, чем отечественные направления.

«Любое антитурецкое действие России Турция приравняет к военному конфликту и перекроет проливы. Плюс закроет полёты над своей территорией, плюс перекроет трубопроводы. Никаких антитурецких действий Россия позволить себе не может — турецкие курорты этим летом открылись для жителей России быстрее крымских и кавказских», — написал пользователь под псевдонимом «депутат».

Часть комментаторов напомнила слова императора России Александра III, который заявил о том, что у России нет друзей, кроме её армии и флота. Пользователи призвали власти Российской Федерации впредь не вести дружбу с такими историческими конкурентами, как Турция.

«Господи, неужели все не понимают. Крым — это не курорт, это база черноморского флота и стратегический район для размещения ракет, которые вкупе с Калининградом обеспечивают воздушную границу России. А вы с помидорами носитесь, да с курортами. Кроме армии и флота у России нет друзей, мы твёрдо помним, что сказал Александр III», — пишет Александр Л.

Напомним, 18 октября глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Турция допустит серьезную стратегическую ошибку в случае, если примет предложение Украины войти в так называемую Крымскую платформу, которая, по-сути, является «антикрымским» союзом.