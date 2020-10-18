Москва, , 13:55 — REGNUM Заявление министерства иностранных дел Армении, согласно которому Азербайджан во второй раз нарушил договорённость о прекращении огня в Нагорном Карабахе, вызвало обсуждение у пользователей интернета. Граждане оставили комментарии 18 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Часть комментаторов оказалась уверена, что примирения между сторонами конфликта нет. Каждая из республик использует временное прекращение огня для передислокации своих войск и для подготовки к дальнейшему продолжению войны.

«Перемирия никакого нет. Обвинения и противостояния не прекратятся никогда. Эта земля является дорогой для каждой из двух конфликтующих сторон. Она может стать возможностью для расширения своей территории. Это мечта и желание каждой из этих двух республик», — поделился мнением Safarov.

Часть пользователей заявила, что уже устала от той ситуации, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Они предложили переселить из региона всех армян и выдать им соответствующую компенсацию. Это, считают граждане, должно погасить кровавый конфликт.

«Уже достали и просто надоели. Переселить армян из Карабаха в Армению, помочь материально армянам и поставить жирную точку. Иначе из-за их нерешаемых проблем может наступить мировой апокалипсис, 3-я мировая война. А 7,5 миллиарда людей Земли нужна эта угроза миру?» — задаётся вопросом Leo Gets.

Нашлись и те, кто упрекнул власти двух враждующих республик в ребячестве, ценой которого являются человеческие жертвы с обеих сторон. Необходимо, думают граждане, как можно скорее прекратить стрельбу и найти мирный исход конфликта.

«Власти Армении и Азербайджана как маленькие дети — обвиняют друг друга «он первый начал». Давно пора убрать оружие и решать вопрос мирным путём. И не идти на поводу у Америки. Именно она спровоцировала конфликт», — считает Андрей Д.

Отдельные комментаторы напомнили народам Армении и Азербайджана о том, что их предки бок о бок воевали против нацистской Германии во времена Великой Отечественной войны. Люди высказывают сожаление о том, что потомки тех, кто сидел в одном окопе, теперь стреляют друг в друга из разных.

«Деды в войне с фашизмом в одном окопе. И в дождь, и в стужу бок о бок держались вместе. Вместе разделяли тяготы и лишения войны. Вместе победили! А сейчас ненависть, злоба и неприязнь друг к другу», — пишет пользователь «1».

Напомним, 18 октября министерство иностранных дел Армении распространило заявление, согласно которому, Азербайджан во второй раз нарушил договорённость о прекращении огня в Нагорном Карабахе.