Минск, , 13:49 — REGNUM В центральной части Минска находятся силовики, которые подготовились к охране общественного порядка перед началом очередной акции протеста, которая запланирована оппозицией сегодня, 18 октября, сообщает ТАСС.

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Много единиц спецтехники, включая водометы, заградительные машины, а также бронетранспортеры, находятся у Дворца Независимости на улице Саперов. Здесь же находятся армейские грузовики, предназначенные для перевозки личного состава.

Сообщается, что площадь Государственного флага оцепили силовики, а стелу «Минск — город—герой», которая находится на проспекте Победителей огородили колючей проволокой. Автобусы с сотрудниками отряда милиции особого назначения также находятся на улице Советской у Дома правительства, здесь же находится и спецтехника.

По периметру огорожена Площадь Независимости, также металлическими ограждениями обнесли Октябрьскую площадь, здесь также находятся вооруженные силовики.

Не работают многие заведения общественного питания, торговые центры.

Также в пресс-службе минского метрополитена сообщили о закрытии станций метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Первомайская» и «Пролетарская».

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