18 октября 2020 | Время чтения 6 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:19 — REGNUM Ситуация в Восточном Средиземноморье снова накаляется

Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно сообщению турецкой редакции Sputnik, предполагалось, что вмешательство НАТО в конфликт в Восточном Средиземноморье, а также встреча министров иностранных дел Греции и Турции разрядят обстановку и будут способствовать проведению предварительных переговоров сторон. Однако Анкара распространила международное морское сообщение Navtex, в котором говорится о том, что турецкое исследовательское судно «Оруч Реис», которое было пришвартовано 13 сентября в Анталье, будет продолжать свою деятельность до 22 октября. Афины незамедлительно отреагировали на это, греческое внешнеполитическое ведомство распространило следующее сообщение: «Этот шаг угрожает миру и безопасности непосредственно в самом регионе». Глава МИД Германии Хайко Маас отменил свой визит в Анкару спустя несколько часов после того, как стало известно о том, что Турция вновь направляет в Восточное Средиземноморье свое исследовательское судно «Оруч Реис». Вместе с этим Германия призвала Турцию воздержаться от всякого рода «провокаций» в Восточном Средиземноморье.

В Турции ограничен доступ к официальным армянским сайтам

Как передает Kronos, в центре внимания вновь оказалась Турция, которая, как утверждается, несмотря на призывы международного сообщества к «мирному урегулированию» и «прекращению огня» в конфликте в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, оказывает явную поддержка официальному Баку, якобы отправляя джихадистов из Сирии в зону столкновений. Турция не присутствовала за столом переговоров о соблюдении режима прекращения огня с министрами иностранных дел сторон в Москве в рамках диалога сторон по урегулированию конфликта, где Россия выступила в роли посредника. Помимо того, в Турции ограничен доступ к официальным сайтам министерств и правительства Армении. В их число входят порталы аппарата президента Армении, аппарата премьер-министра Армении и 12 министерств.

Турецкое правительство прогнозирует дефицит бюджета

Как следует из сообщения журналистки газеты Hürriyet Неше Каранифиль, в «Официальном вестнике» Турции был опубликован среднесрочный финансовый план на 2021−2023 гг. В 2021 году бюджетные расходы прогнозируются в рамках суммы в 1 триллион 346 миллиардов турецких лир (приблизительно 192 миллиарда долларов), а доходы бюджета — в размере 1 триллиона 101 миллиарда турецких лир (приблизительно 157 миллиардов долларов). В конце запланированного периода отношение бюджетного дефицита к валовому внутреннему продукту ожидается на уровне 3,5%. В следующем году дефицит бюджета центральной администрации Турции составит 244 миллиарда 993 миллиона лир (примерно 35 миллиардов долларов). Предполагается, что дефицит бюджета составит 248 миллиардов 450 миллионов лир в 2022 году и 247 миллиардов 308 миллионов лир в 2023 году.

Объявление о банкротстве

Как передает газета Dünya Ekonomi, заместитель министра финансов Турции Бюлент Аксу поведал о том, что лимит займов для страны установлен на конец 2020 года в размере 140 миллиардов турецких лир (около 20 миллиардов долларов). По словам Аксу, до конца года турецким государственным банкам не будут выделяться дополнительные средства. Заместитель министра добавил: «Дефицит бюджета, который, как мы ожидаем, составит 2,9% в начале года, к концу года вырастет до 4,9%». Министерство финансов имеет лимит чистых займов, равный бюджетному дефициту, прогнозируемому на каждый год. По прогнозам парламента Турции на 2020 год, дефицит бюджета должен был составить 140 миллиардов турецких лир. По данным финансового ведомства, размер займов за первые восемь месяцев составляет более 250 миллиардов турецких лир. С дополнительным правом заимствования в размере 10% в 2020 году минфин Турции сможет заимствовать сумму, большую в два раза от той, которой достаточно, чтобы покрыть дефицит бюджета в размере 151 миллиарда лир. Министерство заимствовало на внутреннем рынке более 250 миллиардов турецких лир за первые 9 месяцев текущего года. Ожидается, что дефицит бюджета достигнет 300 миллиардов турецких лир (примерно 45 миллиардов долларов).

Заявление Демократической партии народов

Согласно Mezopotamya Ajansı, депутат Демократической партии народов (ДПН) от округа Муш Шевин Джошкун представил «пресс-релиз за 3 месяца (июль — сентябрь)» на пресс-конференции, которую провел в парламенте Турции. В нём речь идет о самых разнообразных методах подавления: насилие в отношении СМИ и работников прессы, задержания, аресты, ограничение деятельности, цензура и закрытие учреждений. Турция переживает самые тяжелые периоды в своей истории для журналистов, имеет место наиболее сильное давление на свободу слова. Почти каждый день несколько журналистов либо задерживают, либо подвергают допросам, либо преследуют по закону, либо они предстают перед судом. Согласно ежеквартальному отчету, задержано более 100 журналистов. По 56 делам судебные разбирательства продолжаются в отношении не менее 130 журналистов. Вынесены приговоры о лишении свободы общим сроком на 51 год и 10 месяцев десяти журналистам.

Джон Болтон об Эрдогане

Как передает Ahval news, экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявляет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал стратегию, которую он проводит во внутренней и внешней политике, в течение многих лет, и претворяет свои планы в жизнь после попытки госпереворота в Турции. Болтон, являющийся одним из ведущих специалистов американской внешней политики, тесно сотрудничал с президентом, пока его не уволил Трамп. Экс-советник, издавший книгу под названием «Комната, где всё произошло», утверждал, что решения в Белом доме принимались на основе личных или семейных критериев. Он показал, что одной из основных причин его конфликта с Трампом были тесные отношения американского президента с турецким.

Все планы Партии справедливости и развития могу потерпеть крах

Согласно газете Cumhuriyet, курдский политический деятель и бывший депутат от Демократической партии народов (ДПН) адвокат Хасип Каплан сделал заявление о том, что может определить повестку дня ДПН. Согласно статье 78 Конституции Турции, проведение промежуточных выборов является обязательным в связи с освобождением мест 30 членов парламента. Каплан обратил на это внимание и отметил: «Если места 16 членов парламента останутся незанятыми и 14 депутатов от ДПН уйдут в отставку, то по Конституции должны быть проведены промежуточные выборы. Таким образом, планы Партии справедливости и развития (ПСР) потерпят крах». Он также коснулся темы доверительных управляющих, назначенных в муниципалитеты, завоеванные ДПН, и сказал: «Если сопредседатели и члены парламента от ДПН уйдут в отставку, то местные выборы должны быть проведены через три месяца».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Призыв к запрету на турецкие товары снова поступил от правящей семьи руководства Саудовской Аравии. Наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд призвал в своем аккаунте в Twitter, где на него подписано 7,9 миллиона человек, запретить ввоз продукции из Турции.

В Мюнхене был проведен полицейский рейд на офисы компании FinFisher, которая, по некоторым утверждениям, продавала в Турцию шпионские программы.

Повышение цен на алкоголь в Турции подталкивает граждан к нелегальному производству алкоголя кустарным способом. Число людей, отравившихся поддельным алкоголем и погибших в результате этого, возросло до 22 человек в Измире и до девяти человек в Стамбуле. Общее количество смертей от употребления поддельных спиртных напитков в Турции составило 52 случая.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сделал заявление относительно эпидемиологической ситуации в стране и сказал: «За последнюю неделю в Стамбуле, Бурсе и некоторых других провинциях увеличилось количество случаев заражения коронавирусом».

На Северном Кипре проходит второй тур президентских выборов. Зафиксирована низкая явка избирателей на выборы как президента, так и внесения изменений в Конституцию.