Кишинёв, , 13:48 — REGNUM О возможности в период с 17 по 31 октября подать заявление о голосовании на предстоящих президентских выборах по месту нахождения сообщили 17 октября в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Молдавии.

Согласно молдавскому законодательству избиратель, который ввиду состояния здоровья или по иным уважительным причинам не сможет прибыть на избирательный участок для голосования имеет возможность обратиться на избирательный участок, где он должен голосовать с заявлением о голосовании посредством применения специальной переносной урны. Заявления предоставляются в письменной форме за две недели до даты голосования, до 18:00 дня, предшествующего дню голосования.

Также заявление в письменной форме может быть подано в день голосования до 15:00 при наличии медицинской справки.

Лица, которые не могут самостоятельно подать заявление могут сделать это с помощью родственников или обратиться за помощью социального работника в мэрию. Заявление о голосовании лиц с проблемами зрения может быть подано в устной форме.

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Напомним, 1 ноября в Молдавии пройдут выборы президента. На высшую должность в республике претендуют восемь кандидатов. В день голосования в Молдавии планируют открыть 2004 избирательных участка, а за пределами республики — 139.