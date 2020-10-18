Степанакерт, , 12:37 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление утром 18 октября в долине реки Аракс на южном фланге карабахского фронта. Об этом сегодня сообщает министерство обороны Нагорного Карабаха.

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Сообщается, что несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, азербайджанская армия в очередной раз грубо нарушила соглашение. В 7:20 по местному времени (6:20 по московскому времени) части азербайджанской армии при поддержке артиллерии начали наступление в долине реки Аракс в направлении на Худаферинское водохранилище.

«Обе стороны несут потери, есть погибшие и раненые», — сообщили в министерстве обороны НКР.

Напомним, что перемирие должно было начать действовать с полуночи 18 октября.