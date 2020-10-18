Минск, , 12:00 — REGNUM В Белоруссии 17 октября было задержано 58 участников протестов, нарушивших законодательство о массовых мероприятиях, сообщает 18 октября пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

По информации официального представителя МВД, в поддержку действующей власти состоялось пять мероприятий, в которых приняли участие порядка 1,7 тысяч человек, в то время, как в восьми акциях оппозиционных сил, которые состоялись в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске приняли участие около 400 человек.

Самым многочисленным несанкционированных мероприятием по информации МВД накануне был так называемый женский марш в Минске, в котором в общей сложности приняли участие порядка 150 человек.

«С 12.30 от здания МГЛУ началось студенческое шествие. При этом была предпринята попытка блокировать движение автотранспорта по ул. Козлова. Около 13:20 данная акция была прекращена после вмешательства сотрудников милиции, 43 человека задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД», — написала Чемоданова на своем telegram-канале.

Читайте также: В Минске 17 октября в ходе акций протеста задержали почти 50 человек

Напомним, ранее правозащитный центр «Весна» сообщал о пятидесяти задержанных в Минске и Минской области.