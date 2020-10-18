Ашхабад, , 11:35 — REGNUM Встреча министра промышленности и строительного производства Туркмении Сердара Бердымухамедова с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в Туркмении Кацумата Такахико состоялась 17 октября, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркмении.

В ходе встречи туркменский министр выразил благодарность дипломатическому представителю Японии за поддержку Японией внешней и внутренней политики Туркмении, ее независимости и статуса нейтрального государства.

Участники встречи обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества. А также — вклад японских компаний в развитие ключевых отраслей экономики Туркмении. В частности речь шла о реализации проектов по строительству завода по производству карбамида в городе Мары, газохимического комплекса в поселке Киянлы, цеха по производству серной кислоты в городе Туркменабат, завода по производству карбамида в городе Карабогаз, а также завода по производству бензина из природного газа (GTG) в Ахалском велаяте республики.

Также обсуждалось продвижение проектов по производству фосфорных удобрений, закупки японской сельскохозяйственной техники. Отмечено о длящихся переговорах с японскими компаниями в сфере строительства объектов энергетической отрасли, а также о рассмотрении возможности развития сотрудничества в строительной отрасли.