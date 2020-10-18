Ереван, , 09:12 — REGNUM Об уничтожении армией Нагорно-Карабахской Республики четырех танков вооруженных сил Азербайджана на южном направлении сообщила 18 октября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Армия обороны Арцаха уничтожила на южном направлении четыре танка противника», — отметила Степанян на своем telegram-канале.

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Напомним, 18 октября в 00:00 (17 октября в 23:00 по московскому времени) вступил в силу режим прекращения огня в гуманитарных целях. Однако, несмотря на вступившее в силу перемирие, стороны заявили о его нарушении.

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