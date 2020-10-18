Ереван, 18 октября 2020, 07:55 — REGNUM Наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе предприняли азербайджанские военнослежащие. Об этом 18 октября сообщила в своём Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
По данным минобороны Армении, военнослужащие Азербайджана ведут наступление в районе Худаферинского водохранилища под прикрытием артиллерии. Обе стороны конфликта несут потери.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Азербайджан обвинил Армению в нарушении обоюдных договорённостей по перемирию, которое вступило в силу с 18 октября.
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