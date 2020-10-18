Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Премьер-министром случайно назвал действующего президента Франции Эммануэля Макрона президент США Дональд Трамп 18 октября в ходе своего выступления перед сторонниками в американском штате Мичиган.

Рассказывая о Парижском соглашении по климату, из которого Трамп принял решение выйти, американский лидер оговорился и назвал Макрона премьер-министром Франции. Настоящим премьер-министром Франции является Жан Кастекс, которого на эту должность назначил сам Макрон.

Напомним, соглашение по климату было заключено в 2015 году. Оно предусматривало ряд мер, которые способствовали бы снижению парниковых выбросов и препятствовали повышению глобальной средней температуры. В 2017 году Трамп объявил о решении выйти из соглашения.

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