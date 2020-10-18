Баку, , 07:25 — REGNUM О грубом нарушении режима прекращения огня вооруженными силами Армении, несмотря на вступившее в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября мск) гуманитарное перемирие, заявили 18 октября в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

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По информации оборонного ведомства Азербайджана армянская сторона из минометов и артиллерии в течение ночи обстреляла окрестности города Джебраил, а также села данного района, которые находятся вдоль реки Араз.

Уточняется, что подразделения армии Азербайджана «предприняли адекватные ответные меры». Потерь среди личного состава армии Азербайджана нет.

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Напомним, ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о нарушении режима прекращения огня Азербайджаном в Карабахе. По информации источника, азербайджанская сторона произвела ракетные обстрелы в северном и южном направлениях.