Баку, , 06:46 — REGNUM Обвинение в грубом нарушении договорённости о перемирии в нагорном Карабахе выдвинуло Армении минобороны Азербайджана. Соответствующее заявление было опубликовано 18 октября пресс-службой оборонного ведомства.

По данным минобороны Азербайджана, армия Армении подвергла миномётному и артиллерийскому обстрелу окрестности города Джабраила и сёла, расположенные вдоль реки Аракс. Обстрел вёлся в течение ночи, после вступления в силу соглашения о прекращении огня, объявленного с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября).

Уточняется, что среди личного состава армии Азербайджана потерь и пострадавших нет. Воинскими подразделениями приняты адекватные меры реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Армении обвинили Азербайджан в нарушении договорённости по перемирию из гуманитарных соображений в Нагорном Карабахе.

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