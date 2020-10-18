Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Обвинения американским СМИ в замалчивании фактов, якобы свидетельствующих о причастности кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена к коррупционным схемам, выдвинул действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Соответствующее заявление американский лидер сделал 17 октября на встрече со своими сторонниками в штате Мичиган.

Трамп пояснил, что СМИ из-за своей коррумпированности отказываются писать о причастности к коррупции Байдена и его семьи. В числе таких СМИ президент США назвал телекомпанию CNN, и добавил, что её сотрудники «одни из самым нечестных людей, которых я видел в жизни».

Кроме того, американский лидер назвал Байдена «коррумпированным политиком», а его семью определил как «преступную группировку» и отметил, что сын Байдена Хантер, якобы, получал выплаты от Китая и по сути работает на него. Также Трамп напомнил о докладе, распространенном ранее членами Сената Конгресса США от Республиканской партии. где утверждается, что Хантер получил от Елены Батуриной, жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, $3,5 млн. Глава Белого дома отметил и факт вхождения Хантера Байдена в правление украинской энергетической компании Burisma Holdings, где он получал крупные суммы не имея никакого опыта работы в нефтегазовой сфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении президента США Трампа, что кандидат на пост главы государства Байден в случае своей победы продлит пандемию в стране и затормозит производство вакцины от COVID-19.

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