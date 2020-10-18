Киев, , 04:12 — REGNUM Возможность закупки Украиной российской вакцины от COVID-19 полностью исключили в посольстве США в Киеве. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook на странице американской дипмиссии.

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Сообщается, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин пригласила главу минздрава Украины Максима Степанова на «коллегиальный ужин». В ходе встречи обсуждались вопросы противодействия эпидемии COVID-19 и реформы в сфере здравоохранения.

По итогам беседы было принято решение отказаться от закупки Украиной российской вакцины от COVID-19 из-за того, что она не прошла положенные стадии испытаний на клиническую безопасность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что один из европейских производителей вакцины от COVID-19 предложил испытать её на гражданах Украины. В то же время депутат Верховной рады Ренат Кузьмин («Оппозиционная платформа — За жизнь») предположил, что Украина будет покупать российскую вакцину через Евросоюз, переплачивая за неё тройную цену.

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