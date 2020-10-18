Ереван, , 03:44 — REGNUM Обвинение в нарушении режима прекращения огня в Нагорно-Карабахской Республике выдвинули Азербайджану власти Армении. Соответствующее заявление опубликовала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в своём Facebook.

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По словам Степанян, азербайджанская сторона в ночь на 18 октября, после вступления в силу договорённости о гуманитарном перемирии, произвела ракетные обстрелы в северном и южном направлениях. Уточняется, что в северном направлении обстрел производился с 00:04 до 02:45 (с 23:04 мск 17 октября до 01:45 мск 18 октября), в южном направлении ракетный обстрел вёлся с 02:20 до 02:45 (с 01:20 мск до 01:45 мск).

Азербайджанская сторона до настоящего времени никак не прокомментировала данную информацию.

Напомним, соглашение о перемирии из гуманитарных соображений между Арменией и Азербайджаном вступило в силу с 00:00 по местному времени 18 октября (23:00 мск 17 октября).

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