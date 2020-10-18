Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Обвинение кандидату в президенты США от демократов Джозефа Байдена в том, что в случаев его победы создание вакцины от COVID-19 замедлится, а пандемия продлится, выдвинул действующий президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление Трамп сделал 17 октября в ходе выступления перед сторонниками в штате Мичиган.

Глава Белого дома заявил, что Байден в случае своей победы на президентских выборах восстановит жёсткие ограничения в стране, вплоть до полного закрытия границ, отсрочит создание вакцины от COVID-19 и в результате продлит пандемию.

Трамп неоднократно заявлял, что американская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа будет готова только после президентских выборов. Американский лидер пояснял, что созданию вакцины мешает политическая конъюнктура. Кроме того, президент США раскритиковал намерения Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов ужесточить стандарты, предъявляемые к вакцине от COVID-19. Трамп обвинил ведомство в политизированности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп обвинил в некомпетентности и в провале борьбы с пандемией COVID-19 губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

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