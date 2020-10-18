Подгорица, , 14:03 — REGNUM Пограничная полиция Черногории утром 17 октября задержала банду контрабандистов, передвигавшихся на парусной яхте по Адриатическому морю. На борту яхты находилось 52 гражданина Турецкой Республики. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Парусная яхта «Марина», на которой находились граждане Турции, передвигалась под флагом Республики Хорватия. По данным черногорской полиции, членами экипажа являлись также граждане Сербии.

Парусник был официально перехвачен в международных водах патрульным подразделением черногорской пограничной полиции «Регионального центра Юг», после чего он был доставлен в порт Зеленика. Ведётся дальнейшие расследование полиции и прокуратуры.