Анкара, 17 октября 2020, 23:55 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом 17 октября сообщается в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
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"Министры провели обмен мнениями о последней ситуации в регионе», — отмечается в заявлении.
Азербайджанский дипломат поблагодарил своего турецкого коллегу за поддержку Баку в регионе.
Напомним, 27 сентября между Азербайджаном и Арменией вспыхнули столкновения в Нагорном Карабахе. Благодаря усилиям Москвы стороны согласились объявить о перемирии, которое тем не менее периодически нарушается.