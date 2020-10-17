Париж, , 23:12 — REGNUM Договоренности о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном приветствовал глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом 17 октября говорится в сообщении, распространенном Елисейским дворцом.

«Президент Республики приветствует гуманитарное перемирие, объявленное сегодня вечером совместно Арменией и Азербайджаном.. — говорится в сообщении. — Это прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени, 18-го октября.

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