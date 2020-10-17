Баку, , 22:25 — REGNUM Договоренность с Арменией об установлении гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе с 18 октября подтвердил МИД Азербайджана. Об этом говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Карабахский конфликт Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Республика Азербайджан и Республика Армения договорились о гуманитарном перемирии с 18 октября, 00:00 по местному времени (с 23:00 мск 17 октября)», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД Армении сообщили, что гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта начнется 18 октября с 00:00 по местному времени.

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