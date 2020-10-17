Москва, , 22:41 — REGNUM Заявление начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николая Карпенкова о том, что милиция будет стрелять в тех, кто будет на неё нападать, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи написали комментарии 17 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Часть из них оказалась уверена в том, что стрельба по протестующим не даст для власти желаемого результата. По мнению пользователей, с протестной массой необходимо вести диалог и приходить к общим компромиссам.

«Я думаю, силовыми методами проблему не решить. Власть должна разговаривать с простым народом. На мой взгляд, показное шоу Лукашенко в «СИЗО» большая его глупость. С умеренными оппозиционерами надо разговаривать за столом переговоров, а радикальную оппозицию надо просто игнорировать! Люди тогда поймут, что власть стремиться решить проблему. Если господин Лукашенко думает, что он всегда прав, то он как мне кажется, он очень заблуждается!», — пишет Игорь.

Жестокое подавление протеста, считают некоторые пользователи, может привести лишь к ответной жестокости. Комментаторы надеются, что данное заявление представителя МВД республики рассчитано лишь на запугивание протестующих и на самом деле никто из милиции не собирается стрелять в свой народ.

«Надеюсь, что вся эта говорильня о применении огнестрельного оружия, рассчитана на запугивание людей, что бы они перестали выходить на улицы. Несмотря на жёсткие разгоны, аресты, штрафы народ не успокаивается и продолжает выходить! Попытки успокоить протест только освобождением десятка самых популярных политзаключённых, тоже провалятся. Люди выходят за себя, а не только за них!», — считает Александр К.

Нашлись и те, кто призвал выходящих на улицы граждан Белоруссии «угомониться». Данные пользователи указывают на то, что цели протестной массы до сих пор крайне размыты, а тот лидер, которого они выбрали, не представляет из себя ничего серьёзного.

«Ну, когда же угомонятся! Понятно, что деньги надо отрабатывать. Но вы не расписывались за их получение и идите по домам и займитесь полезным для себя, своей семьи и страны. А то как бы не пришлось горько пожалеть об этом оболдуйстве. Найдите, хоть одного умного, грамотного человека, с достойной программой, по улучшению благосостояния страны. Ну чего же вы сразу за первую попавшую то вцепились. Сами понимаете дорога в никуда», — поделилась комментарием Мария А.

Отдельные комментаторы решили ответить тем, кто пытается сравнить подавление протестов в Белоруссии с аналогичными действиями силовиков, к примеру, во Франции. Пользователи отметили, что стрелять можно только по реальным преступникам, которые угрожают жизни и здоровью граждан своей страны, но ни в коем случае не по несогласным.

«Любителям говорить «посмотрите как во Франции (США, и т.д.) подавляются протесты». Сегодня французские силовики застрелили преступника, обезглавившего человека. Вот за это можно стрелять. Есть подобные случаи среди митингующих в Беларуси?», — пишет Olga M.

Напомним, 16 октября начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков сделал заявление, согласно которому милиция будет стрелять в тех, кто будет на неё нападать.