Вашингтон, , 21:21 — REGNUM В принципиальных вопросах урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе совпадают позиции Москвы и Вашингтона. Об этом заявил 17 октября посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Анатолий Антонов U.S. Mission Geneva

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«У нас (РФ и США — прим. ИА REGNUM) есть нюансы, — отметил дипломат. — Но в принципиальном плане мы поддерживаем тот процесс, который должен вывести стороны на мирные рельсы».

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана, в ходе которых обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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