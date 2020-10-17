Кострома, 17 октября 2020, 20:18 — REGNUM Директор консалтингового центра «Грани» и «Национальной Школы Лидеров Журавли» Александр Иванов прокомментировал начало кадровых перестановок в администрации Костромской области. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал мнение, что прежде чем менять директоров департаментов, областная администрация должна посоветоваться с ведущими депутатами областной думы. Решения в непростой для области и страны период должны приниматься «совещательно», а не «волевым способом», иначе это может привести к ухудшению работы исполнительных органов государственной власти.
Эксперт считает, что в команде губернатора на сегодняшний день не хватает практиков. Общую ситуацию ухудшают регламентные барьеры, мешающие замам работать в полную силу.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Костромской области начались масштабные кадровые перестановки. Распоряжением губернатора Сергея Ситникова в четырёх департаментах региональной администрации назначены новые исполняющие обязанности.
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