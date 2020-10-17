Кострома, 17 октября 2020, 19:55 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников назначил исполняющих обязанностей директоров ряда департаментов региональной администрации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В частности, исполнять обязанности директора департамента здравоохранения будет Дмитрий Новиков, департамента региональной безопасности — Леонид Захаров, департамента культуры Костромской области — Марина Назина. Все они ранее занимали должности заместителей директоров. Исполнение обязанностей возложено до назначения новых руководителей ведомств.
Прежний директор департамента культуры Елена Журина уже получила новое назначение — под её руководство отдан департамент по труду и социальной защите населения. Сообщается, что срок трудового контракта Журиной определён на срок полномочий губернатора. Отметим, что Елена Журина является супругой мэра Костромы Юрия Журина.
В свою очередь, экс-директор департамента соцзащиты Аурика Дроздник с 17 октября распоряжением губернатора назначена управляющим делами администрации региона.
Кадровые перестановки в администрации Костромской области не стали неожиданностью. Эксперты полагают, что они стали следствием ряда публичных скандалов и проблем, связанных работой администрации в сложный период пандемии и выборов.
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С необходимостью замены руководителей некоторых департаментов согласен депутат Государственной Думы от Костромской области Алексей Ситников. По его мнению, экс-главе депздрава Евгению Нечаеву не хватило умения «адекватно реагировать» на запросы населения, а вот руководителя департамента социальной защиты Аурику Дроздник следовало бы оставить в должности, несмотря на скандал с выплатой президентских пособий на детей от 3 до 7 лет.
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников был избран на второй срок в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 15 октября Ситников официально вступил в должность. Однако присягу на верность народу и Конституции губернатор произнёс «онлайн» — накануне у него был выявлен коронавирус.
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