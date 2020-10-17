Вашингтон, , 19:46 — REGNUM В США в ближайшее время прибудет глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Об этом заявил посол Армении в США Варужан Нерсесян в интервью The Hill.

Зограб Мнацаканян Mfa.am

«Мы (власти Армении — прим. ИА REGNUM) работаем над подготовкой визита министра иностранных дел в Вашингтон», — сказал дипломат.

Нерсесян заявил, что Мнацаканян может встретиться с госсекретарем США Майком Помпео в текущем месяце.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом в Ереване заявил, что власти Азербайджана не желают соблюдать режим перемирия в Нагорном Карабахе.

Читайте также: Глава МИД Армении обвинил Азербайджан в нежелании соблюдать режим перемирия