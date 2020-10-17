Киев, , 18:17 — REGNUM Одесская городская историко-топонимическая комиссия приняла решение переименовать проспект Небесной Сотни.

Об этом сообщил 17 октября мэр Одессы Геннадий Труханов.

По информации мэра, проспекту вернут предыдущее название — имени маршала Георгия Жукова.

«Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом», — заявил Труханов.

ИА REGNUM напоминает, что «Небесной сотней» на Украине называют людей, погибших в ходе уличных боев в Киеве, которые сопровождали госпереворот на Украине зимой 2014 года.

Ранее власти Харькова также вернули одному из проспектов города имя Маршала Жукова.