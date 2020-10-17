Москва, , 18:10 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о готовности ведомства к работе в удаленном режиме. Об этом 17 октября она сообщила во время выступления на онлайн-форуме «Государство говорит».

Захарова подчеркнула, что на протяжении нескольких лет дипломатическое ведомство создавало возможности для полноценной работы в дистанционном формате.

«Я вам могу ответить, что мы были абсолютно готовы. Мы сделали все для того, чтобы у нас за последние годы был весь арсенал возможностей — мы называем это цифровой дипломатией», — подчеркнула представитель МИД.

По словам Захаровой, активное внедрение информационных технологий было вызвано необходимостью проведения многочисленных мероприятий, очное присутствие на которых осложнялось масштабами страны.