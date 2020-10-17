Москва, , 17:37 — REGNUM Заявление посла России в США Анатолия Антонова о том, что США специально пытаются исказить причины отказа России от предложений Вашингтона по вопросу продления СНВ-3, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане поделились своим мнением 17 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Анатолий Антонов Mil.ru

Многие комментаторы заявили о том, что США исповедует логику «естественного отбора». По их мнению, необходимо быть сильными, и тогда США будут видеть в лице России конкурента, а не жертву.

«Все эти договоры о сокращении вооружения — сказка про белого бычка. Никто ничего не будет сокращать. В самой человеческой природе заложено, что сильный побеждает слабого. Это извечная борьба. И на случай большой заварухи все средства будут хороши. Но планете конец, к сожалению, в этом случае», — считает «Пользователь П.».

Часть пользователей оказалась уверена, что США ведут одну и ту же игру с Россией начиная с 1985 года. Согласно данной схеме, сначала Вашингтон предлагает невыполнимые условия и Россия отказывается от них, но затем происходит процесс принятия «меньшего зла».

«С 1985 года, с предателя Горбачева ВСЕ международные договоры заключаются с нами по единому принципу. Сначала нам выкатывают самые неприемлемые условия. Наши чиновники из МИД ведут долгие переговоры, вырабатывают компромиссы с обеих сторон. Затем мы выполняем все взятые на себя в ущерб своим интересам обязательства, а США или другая сторона ничего не выполняют, а только хохочут нам в лицо, мол, обманули дурака. А затем все повторяется по всем остальным договорам. И никому нет дела, что нас открыто морочат и дурят раз за разом, а чиновники из МИД РФ якобы ничего не понимают», — поделился мнением Эдуард А.

Отдельные пользователи пришли к мнению, что, несмотря ни на что, данный договор крайне важен в сложившихся условиях. Вероятность возникновения войны пользователей пугает больше, чем выигрыш в тех или иных договорах для правительств стран.

«А мне кажется, что в условиях, когда Россию выставляют идеологическим неприятелем, критикуя якобы агрессивную политику и держа, в связи с этим, под постоянным санкционным давлением, предложение продления договора СНВ — важный политический жест. Да и не только! Все-таки подобные договоры реально снижают риск применения оружия, что так важно в нашем нестабильном мире», — пишет Алексей Г.

Нашлись и те, кто уверен в том, что США «плевать на подобные соглашения».

"Что бы в мире ни происходило, рубль всё равно будет падать. Как-то незаметно подорожал с 62 до 80, пока все увлечены статистикой. Новые санкции в отношении российских чиновников, продолжающиеся протесты в Белоруссии и военный конфликт в Нагорном Карабахе создают очень неблагоприятный геополитический фон, который провоцирует нерезидентов выходить из рублевой зоны», — пишет Сергей С.

Напомним, 17 октября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США специально пытаются исказить причины отказа России от предложений Вашингтона по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).